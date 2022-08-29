Аналитики «Сбермаркет»: спрос на товары для домашних заготовок в августе вырос на 124%

Аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» в результате исследования выяснили, что спрос на товары для домашних заготовок в августе нынешнего года вырос на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом написал Life.

Именно на август традиционно приходится пик заготовки солений. Чаще всего российские граждане покупают литровые банки и банки небольших объемов — по 450 и 250 миллилитров.

В исследовании говорится, что если семья самостоятельно выращивает овощи, то литровая банка соленья из огурцов будет стоить для нее в два раза дешевле. В случае, если нет собственного огорода, то можно сэкономить за счет скидок на ингредиенты.

Например, если выбрать все необходимые товары в «Сбермаркете» по акции, то средняя экономия на корзину составит 22%. Кроме того, в «Сбермаркете» сейчас действуют специальные скидки на огурцы и помидоры.