Общество 06 сентября 2023, 13:30 Аналитики «Русского стандарта»: траты россиян на посещение кинотеатров выросли на 68%

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Средний чек одной покупки в кинотеатрах вырос с 512 рублей до 861 рубля. Рост расходов россиян на этот вид досуга составил за год 68,16%, сообщили News.ru аналитики банка «Русский стандарт».

В эту стоимость входит покупка билета, традиционного перекуса в виде попкорна и напитка. Кроме того, за год выросли траты россиян на походы в парки аттракционов, цирки и аквапарки с 967 до 1244 рублей .

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Отмечается, что единственным видом досуга, где траты снизились, стали походы на выставки.