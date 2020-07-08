Аналитики Росстата рассказали, сколько в среднем длится брак у россиян

Специалисты Росстата рассказали, сколько в среднем длится брак у жителей России, а также какой возраст при женитьбе является наиболее распространенным.

Отмечается, что в минувшем году 33% наших девушек вышли замуж примерно в 20–24 года. Россиянки в возрасте 25–29 лет официально регистрировали свои отношения с мужчинами немного реже — 30% от общего числа. Приблизительно 22% женщин получили статус жены в возрасте 30-34 лет, сообщил сайт NEWS.ru.

Большая часть мужчин женятся в возрасте 25–29 лет, их оказалось 35%. Около 26% становятся мужьями в 30–34 года. А 14% скрепляет отношения узами брака в 35–39 лет.

По информации аналитиков, нередко через несколько лет после свадьбы возлюбленные приходят разводиться. Самым популярным сроком брака в нашей стране является период 5–9 лет. Столько времени официальные семейные отношения длятся у 27% пар. Помимо прочего, немало мужей и жен расстаются через 10–14 лет брака. Таких пар в России около 13%.