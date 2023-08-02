Общество 02 августа 2023, 13:47 Аналитики ресурса «Чек Индекс» выяснили, что спрос на дождевики и сапоги в Москве вырос почти на 460%

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В июле этого года спрос на дождевики вырос почти на 460% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно аналитическому ресурсу «Чек Индекс», написала «Москва 24».

В исследовании говорится, что средний чек на сапоги вырос на 19% и составил 1280 рублей. А средний чек на зонты достиг 698 рублей. По данным аналитиков, это на 12% дороже, чем в прошлом году.

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Что касается резиновых лодок, то их в июле этого года покупали на 42% чаще, чем в 2022-м.