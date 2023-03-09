Общество 09 марта 2023, 15:46 Аналитики рассказали, в каких городах России самые дешевые новостройки

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В марте при покупке квартиры нужно принимать во внимание, что разница в цене на вторичку и новостройку может быть очень большой. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на исследование специалистов федерального портала «МИР КВАРТИР».

В большинстве городов стоимость квартир в новостройках значительно выше. Например, в Астрахани эта разница достигает более 65%. Вдвое дороже жилье в новостройках в Новокузнецке. Разница более 25% также в Ленобласти, Краснодаре, Архангельске и Челябинске.

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«В среднем по стране новое жилье дороже старого на 13,5%» — подчеркнули аналитики.

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А жителям Махачкалы, Владимира, Грозного, Улан-Удэ, Владикавказа, Магнитогорска, Севастополя и Владивостока повезло больше. Здесь разница между новостройками и старыми домами незначительная, и можно найти квартиру в любом районе.

В среднем по России стоимость однушки в новом доме обойдется почти в шесть миллионов рублей. Квартира в старом фонде — на 700 тысяч дешевле.

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