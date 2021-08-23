Аналитики рассказали, сколько россиян собираются поменять работу осенью

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование среди россиян на тему работы и наиболее привлекательных сфер деятельности. Оказалось, что 61% респондентов готовы поменять рабочее место уже этой осенью. Об этом написал RT.

По словам опрошенных, осень как раз подходящее время для смены деятельности. Однако 23% так не считают. Они признались, что об увольнении пока не думают, но присматриваются к интересным вакансиям.

Специалисты исследования отметили, что россиян при поиске нового места работы в первую очередь интересует уровень заработной платы. Более 83% опрошенных ответили именно так. Еще 45% респондентов признались, что на рабочем месте важна адекватность руководства и положительная атмосфера в коллективе. Для 43% важен карьерный рост.

Что касается сфер деятельности, тут респонденты разделились во мнениях. Около 16% отметили, что их интересует производство и промышленность. Еще 14% хотели бы работать в транспорте и логистике. Лишь 8% хотят уйти в творчество и дизайн. Некоторые опрошенные проявляют интерес к ресторанному бизнесу, строительству, финансам, IT и маркетингу.