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    23 августа 2021, 11:51

    Аналитики рассказали, сколько россиян собираются поменять работу осенью

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование среди россиян на тему работы и наиболее привлекательных сфер деятельности. Оказалось, что 61% респондентов готовы поменять рабочее место уже этой осенью. Об этом написал RT.

    Аналитики рассказали, сколько россиян собираются поменять работу осенью

    По словам опрошенных, осень как раз подходящее время для смены деятельности. Однако 23% так не считают. Они признались, что об увольнении пока не думают, но присматриваются к интересным вакансиям.

    Специалисты исследования отметили, что россиян при поиске нового места работы в первую очередь интересует уровень заработной платы. Более 83% опрошенных ответили именно так. Еще 45% респондентов признались, что на рабочем месте важна адекватность руководства и положительная атмосфера в коллективе. Для 43% важен карьерный рост.

    Что касается сфер деятельности, тут респонденты разделились во мнениях. Около 16% отметили, что их интересует производство и промышленность. Еще 14% хотели бы работать в транспорте и логистике. Лишь 8% хотят уйти в творчество и дизайн. Некоторые опрошенные проявляют интерес к ресторанному бизнесу, строительству, финансам, IT и маркетингу.