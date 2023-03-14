Общество 14 марта 2023, 13:19 Аналитики рассказали, по каким направлениям больше всего изменилась стоимость перелета в апреле

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Больше всего стоимость перелета в апреле изменилась из Москвы и Иваново. Теперь туда можно улететь всего за четыре тысячи рублей. Об этом написал RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Добраться в Петропавловск-Камчатский теперь можно за 15 тысяч рублей. Эта цена на 14,2% меньше, чем в марте. Цены на перелеты в Кемерово по сравнению с мартом упали на 11,6%. Купить билет в этот город можно за восемь тысяч рублей.

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Стоимость перелетов в апреле с вылетом из Москвы также изменилась по следующим направлениям: Петрозаводск (5,1 тысяча рублей), Иркутск (6,1 тысяча рублей), Братск (13,3 тысячи рублей), Норильск (14,2 тысячи рублей).

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