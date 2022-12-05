Общество 05 декабря 2022, 11:42 Аналитики рассказали о российских городах с самыми низкими ценами на бьюти-услуги

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Аналитики посчитали, сколько в среднем россиянам обойдется комплекс с самыми популярными бьюти-услугами к Новому году. Затраты составят примерно 4300 рублей, об этом Life рассказали аналитики сервиса «Авито».

Отмечается, что самыми востребованными к Новому году среди клиентов являются услуги мастеров по маникюру, педикюру, стрижке, наращиванию ресниц. В столице за подобный комплекс придется заплатить выше среднего — около 5500 рублей. Выгоднее всего к Новому году подготовиться в Ульяновске, Челябинске, Ижевске, Астрахани — там услуги красоты в среднем стоят дешевле четырех тысяч.

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Аналитики отметили, что спрос на бьюти-процедуры в ноябре увеличился почти на 70% по сравнению с прошлым годом.

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