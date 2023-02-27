Общество 27 февраля 2023, 14:17 Аналитики рассказали о растущей популярности установок видеонаблюдения среди россиян

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Россияне все чаще прибегают к установке систем видеонаблюдения, причем большая часть приходится на многоквартирные дома. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков компании Delta Системы безопасности.

За последние три года популярность видеокамер возросла втрое. Чаще всего их устанавливают в Москве — 44% от всех продаж. На втором месте — Петербург — 17%, а также Екатеринбург и Челябинск.

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Большинство россиян устанавливают камеры в квартирах и домах, причем они записывают происходящее даже в то время, когда они в помещении. Таким образом, согласно опросам, люди чувствуют себя более защищенными. А также около 90% респондентов высказались за повсеместную установку камер на улицах.

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«Пользователи все чаще отдают предпочтение видеонаблюдению в том числе и потому, что камера может стать и „игрушкой“, позволяющей наблюдать, например, за домашними питомцами, и реальным помощником в случае непредвиденных ситуаций», — рассказал директор по маркетингу Delta Системы безопасности Валерий Ушков.