Аналитики рассказали о повышении цен на услуги сотовой связи
Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт, пообщался с радио «Комсомольская правда». Он прокомментировал сообщения о повышении цен на услуги сотовой связи.
Эксперт уверен, что на данный момент это непроверенные слухи.
«Первое упоминание о повышении цен на мобильную связь и мобильный интернет я нашел еще в 2006 году. Это старая песня, и всегда боялись: ой, повысят цены, мы не сможем разговаривать друг с другом. Мы все боимся, а трафик растет», — заявил Букштейн.
Цены необходимо повысить, считает специалист. Однако для этого нужно провести тщательный анализ, чтобы люди не пострадали, а операторы не обанкротились. Можно скорректировать список социально значимых, а значит, бесплатных сервисов.
Букштейн полагает, что цены на услуги сотовой связи могут подорожать на 20%.