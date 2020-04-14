Аналитики рассказали о повышении цен на услуги сотовой связи

Эксперт уверен, что на данный момент это непроверенные слухи.

«Первое упоминание о повышении цен на мобильную связь и мобильный интернет я нашел еще в 2006 году. Это старая песня, и всегда боялись: ой, повысят цены, мы не сможем разговаривать друг с другом. Мы все боимся, а трафик растет», — заявил Букштейн.

Цены необходимо повысить, считает специалист. Однако для этого нужно провести тщательный анализ, чтобы люди не пострадали, а операторы не обанкротились. Можно скорректировать список социально значимых, а значит, бесплатных сервисов.

Букштейн полагает, что цены на услуги сотовой связи могут подорожать на 20%.