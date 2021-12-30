Аналитики рассказали, на сколько увечилась стоимость продуктов для крабового салата и мимозы

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» провели исследование, в котором выяснили, сколько будут стоить продукты для приготовления мимозы и крабового салата на семью из четырех человек. Об этом написал RT.

Их данные показали, что в декабре 2021 года салат мимоза обойдется в 303,4 рубля. По сравнению с 2020 годом цена увеличилась на 9%. Для салата необходимы рыбные консервы, которые стоят 155 рублей, порция майонеза — 27,4 рубля, сыр — 83,2 рубля, морковь — 9,5 рубля, репчатый лук — 4,3 рубля, яйца — 24 рубля.

Стоимость крабового салата по сравнению с 2020-м годом увеличилась на 11%. Для приготовления порции на семью из четырех человек необходимо потратить 259,7 рубля.

Упаковка крабовых палочек стоит 109 рублей, четыре яйца — 32 рубля, огурец — 36,75 рубля, одна банка консервированной кукурузы — 68 рублей, 100 грамм майонеза — 13,7 рубля, чайная ложка соли — 29 копеек.

Специалисты проанализировали стоимость продуктов на основе 34 миллиардов кассовых чеков.