Аналитики рассказали, на какие услуги увеличился спрос в нерабочие дни

Аналитики сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте» отметили, что за период нерабочих дней число новых пользователей в сфере красоты и здоровья выросло на 19% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом написал RT.

Больше всего за это время было зарегистрировано персональных тренеров — 60%, еще на 17% стало больше мастеров в сфере спа-услуг. Увеличилось и число тех, кто предлагает услуги тату-мастера — их стало на 14% больше.

Тех, кто готов предложить клиентам процедуру шугаринга, стало больше на 13%, а мастеров по маникюру и педикюру — на 9%.

Аналитики добавили, что число просмотров страниц, где предлагают бьюти-услуги, увеличилось на 15%.