Аналитики рассказали, какими услугами чаще всего пользовались россияне в новогодние каникулы

Специалисты онлайн-сервиса «Профи» выяснили, какими услугами в новогодние праздники чаще всего пользовались россияне. Самыми востребованными оказались массаж, маникюр и услуги парикмахера. Об этом написал RT.

К таким видам услуг обращались на 82%, 20% и 15% соответственно чаще, чем в прошлом году. Далее по списку идут услуги по установке и ремонту сантехники, электрики и дверей.

Помимо перечисленных услуг, в период новогодних праздников россияне обращались за помощью к репетиторам. Востребованность преподавателей по английскому языку и математике выросла на 22% и 41% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Также увеличился спрос на консультации психологов и клининговые услуги.