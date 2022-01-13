Аналитики рассказали, какими услугами чаще всего пользовались россияне в новогодние каникулы
Сервис «Профи»: самыми востребованными услугами стали массаж, маникюр и услуги парикмахера
Специалисты онлайн-сервиса «Профи» выяснили, какими услугами в новогодние праздники чаще всего пользовались россияне. Самыми востребованными оказались массаж, маникюр и услуги парикмахера. Об этом написал RT.
К таким видам услуг обращались на 82%, 20% и 15% соответственно чаще, чем в прошлом году. Далее по списку идут услуги по установке и ремонту сантехники, электрики и дверей.
Помимо перечисленных услуг, в период новогодних праздников россияне обращались за помощью к репетиторам. Востребованность преподавателей по английскому языку и математике выросла на 22% и 41% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Также увеличился спрос на консультации психологов и клининговые услуги.