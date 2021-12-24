Аналитики рассказали, какие костюмы для детей в этом году стали самыми популярными

Наряды снежинки, принцессы и снеговика стали самыми популярными на детских утренниках в этом году, рассказали аналитики сайта объявлений «Авито», изучив запросы пользователей. Например, спрос на снежинок вырос на 93% по сравнению с 2020-м годом, написала «Газета.ru».

Принцессами в этом году интересовались на 53% чаще предыдущего года, а костюм снеговика хотели приобрести на 58% пользователей больше, чем годом ранее. Также среди популярных нарядов отметились костюмы зайчика, елочки, пирата, гномика, волка, лисички и мушкетера.

Особую популярность в этом году получили наряды мультяшных персонажей. Рост спроса на костюмы героев мультфильма «Щенячий патруль» составил 76%. Также пользователи искали наряды персонажей сериала «Маша и медведь», мультфильма «Холодное сердце», Человека-паука и Супермена.

Аналитики отметили, что по сравнению с 2020-м годом россияне искали костюмы для детских новогодних праздников на 54% чаще.