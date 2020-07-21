Аналитики рассказали, какая доля россиян откладывает часть зарплаты

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, какая доля россиян откладывает часть зарплаты на крупные покупки. В эксперименте поучаствовали 3,2 тысячи респондентов из всех регионов России.

Специалисты выяснили, что половина участников не тратит часть «получки». Из них 33% признались, что откладывают меньше трети от всей суммы, 12% — от 30% до 50%, а 5% опрошенных заявили, что ежемесячные вложения в копилку превышают половину их заработной платы. 48% отметили, что в скором времени воспользуются средствами для покупки желанной вещи или услуги, информирует RT.

«Среди них 10% респондентов собираются потратить свои накопления на отпуск. 9% опрошенных хотят приобрести новую бытовую технику. Еще 7% участников исследования планируют купить новую квартиру и столько же — автомобиль», — пояснили эксперты.

Большая часть тех, кто запланировал крупные траты, откладывали деньги от шести месяцев до года. А треть добровольцев рассказали, что им не пришлось копить для крупного приобретения.