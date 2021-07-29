Аналитики рассказали, что способствует выгоранию на работе

Аналитики рассказали, какие люди чаще всего ощущают эмоциональное выгорание на работе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании по управлению здоровьем AIBY.

По данным радиостанции «Комсомольская правда», чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди со средним доходом и высшим образованием.

«Чаще всего выгорание отмечают у себя россияне, зарабатывающие от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно — 79% опрошенных», — говорится в исследовании.

Также выгорают те, кто работает в одной компании дольше пяти лет. При этом сильнее на эмоциональное состояние влияет не график работы, а удаленный режим. Последнее отметил каждый пятый участник опроса.

Кроме того, оказалось, что на выгорание влияет и семейное положение. Среди тех, кто находится в браке, с ним сталкивались 40% опрашиваемых, а среди свободных людей - 60%.

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