22 января 2024, 11:09
Аналитики Rambler&Co: 46% россиян не могут отличить зимнюю аллергию от простуды
Более 46% россиян признались, что не смогут отличить зимнюю аллергию от ОРВИ и простуды. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «СБЕР ЕАПТЕКА» и медиахолдинга Rambler&Co.
Опрошенные заявили, что самостоятельно выявить у себя аллергию на холод непросто. Около 33% соотечественников отметили зуд и сыпь как основные отличительные признаки аллергии. Более 20% опрошенных отличают ее от простуды по отсутствию повышенной температуры.
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При этом почти половина россиян не знают, как можно предупредить возникновение аллергической реакции на холод.
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