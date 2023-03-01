Общество 01 марта 2023, 11:59 Аналитики «Работа.ру» рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта

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Самые большие зарплаты, до 300 тысяч рублей, предлагают сварщикам, архитекторам и электромеханикам. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

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Так, в Новокуйбышевске сварщику предлагают высокий оклад — 300 тысяч рублей. Такую же зарплату получит и архитектор в Казани. Чуть меньше, 250 тысяч рублей, готовы заплатить электромеханику в Петропавловске-Камчатском. Также среди высокооплачиваемых вакансий — специалист по недвижимости в Краснодаре и руководитель маркетингового отдела в Петербурге.