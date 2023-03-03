Общество 03 марта 2023, 11:01 Аналитики «Работа.ру»: наибольшее число новых вакансий публикуется во вторник

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Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что наибольшее число вакансий публикуется во вторник с 12:00 до 14:00. Результаты исследования опубликовал RT.

Самый неактивный день размещения новых вакансий — это пятница. Компании из Петербурга, Ленинградской области и Татарстана чаще всего выкладывают вакансии по четвергам в промежуток с 11:00 до 12:00. Работодатели из Москвы делают это во вторник с 13:00 до 14:00.

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«В отличие от публикаций вакансий, которая практически замирает в выходные и праздничные дни, соискатели хотя и снижают активность поиска, все равно сохраняют достаточно высокий интерес к поиску работы в выходные», — говорится в исследовании.