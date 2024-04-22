Общество 22 апреля 2024, 12:10 Аналитики Pressfeed: количество упоминаний темы патриотизма в российских СМИ выросло в 2,2 раза с 2022 по 2023 год

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Тема патриотизма стала чаще подниматься комментаторами в российских СМИ с 2021 года. Количество упоминаний с 2022 по 2023 год выросло в 2,2 раза, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на аналитиков сервиса журналистских запросов Pressfeed.

«Разговоры о росте патриотизма россиян создаются не искусственно, а являются следствием обширного тренда», — резюмировали эксперты.

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Отмечается, что в 2021 комментаторы использовали слово «патриотизм» лишь 32 раза за год. В 2022 году частота отсылок экспертов к патриотизму выросла до 101 упоминаний, в 2024 году — до 224.