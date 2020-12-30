Аналитики подсчитали индекс крабового салата

Для этого они проанализировали 23 миллиарда кассовых чеков и выяснили стоимость всех необходимых продуктов: крабовых палочек, яиц, огурцов, консервированной кукурузы, майонеза, соли.

В результате специалисты сделали вывод, что необходимое количество крабовых палочек стоит 99 рублей, яиц — 27,62 рубля, огурцов — 34,25 рубля, консервированной кукурузы — 61 рубль, майонеза — 10,2 рубля, соли — 27 копеек.

Общая стоимость салата составила 231,92 рубля. Это на 14% больше, чем в прошлом году.

Ранее астролог Лилия Любимова рассказала, как встретить 2021 год. Хозяин наступающего 2021 года Бык не одобрит многие блюда, которые обычно появляются на праздничном столе под Новый год. Некоторые кушанья придется исключить из традиционного меню. В первую очередь, блюда из говядины, считает она. На новогодний стол можно выставить выпечку и зелень. Бык очень «любит» пироги с капустой, грибами и картошкой, а также сладости — торты и выпечку.