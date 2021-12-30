Аналитики перечислили самые «советские» регионы в России

Исследование аналитиков сервиса «Яндекс.Карты» рассказало, какие регионы в России являются самыми «советскими». Для подведения итогов было подсчитано количество улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь коммунизма и советских государственных деятелей, написал РБК.

Первое место в рейтинге занял Краснодарский край. По данным специалистов, в этом регионе до сих пор существует 1936 советских названий. Второе место ушло Свердловской области, где именами госдеятелей СССР назвали 1780 объектов. На третьем месте оказался Татарстан с 1622 названиями, сообщил сайт kp.ru.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о Дне памяти распада СССР. Законопроект устанавливает День памяти о прекращении существования Советского Союза. Официальная дата распада — 25 декабря 1991 года.