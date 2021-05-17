Аналитики перечислили самые необычные вакансии мая для жителей Петербурга

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru перечислили самые необычные вакансии мая для жителей Санкт-Петербурга, сообщило ИА «Невские новости».

По словам экспертов, в городе увеличился спрос на специалистов, которые разбираются в ведении социальных сетей. Так, в одной из организаций ищут TikTok-менеджер. Человек на этой должности должен разрабатывать креативный контент и придумывать идеи для роликов. Кандидату необходимо иметь актерские навыки. Зарплата неизвестна.

Помимо прочего, местной компании требуется сторисмейкер с окладом в 25 тысяч рублей. Еще жителям Петербурга предлагают места в производственной сфере. Речь идет о вакансиях химика-аналитика, микробиолога и хроматографиста с ежемесячной оплатой труда в 80 тысяч рублей. Специалист, который займет должность инженера-прочниста будет получать 90 тысяч рублей. Ему нужно выполнять расчеты по механике деформируемого твердого тела.

Также петербургские фирмы набирают фандайзеров. Этим работникам необходимо проводить обзвон по базе и вести переговоры с клиентами за 25 тысяч рублей. Требуются фирмам и тренеры ментальной арифметики с окладом 30 до 70 тысяч рублей.