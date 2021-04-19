Аналитики перечислили наиболее важные профессиональные навыки

Наиболее важным профессиональным навыком считается умение быть частью команды. Такая картинка характерна для России. Об этом стало известно из исследования онлайн-университета Skyprо, данные которого привел RT.

Данный навык упоминается в каждой третьей вакансии, что составило 35% всех размещенных объявлений. Разбивка по регионам рассказала, что чаще всего умение работать в команде требовалось работодателям из Крыма и Калмыкии.

Следующим в списке приоритетных качестве идет продвинутость во владении ПК. Требование «быть уверенным пользователем компьютера» имеется в 32% от всех вакансий.

Умение продавать в части регионов также занимает лидирующие позиции. Например, в столице России такое требование можно увидеть в 34% вакансий. Большие цифры в Кабардино-Балкарии и Дагестане. 38% и 36%, соответственно. По стране в целом умение продавать востребовано меньше и находится по большей части лишь на третьем месте, отметили в исследовании.