Общество 21 июля 2023, 14:11 Аналитики Ozon выяснили, что треть совершеннолетних россиянок до сих пор хранят свою куклу Барби

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Аналитики маркетплейса Ozon в результате исследования выяснили, что треть россиянок до сих пор хранят свою куклу Барби, подаренную им в детстве. Об этом написал Life.

Около 50% респонденток заявили, что куклы Барби повлияли на формирование их вкуса в одежде и стиле, а у 62% опрошенных куклы привили любовь к яркому цвету. Еще 21% признались, что любят розовый цвет в одежде у других, но сами не рискуют его носить, сообщила «Газета.Ru».

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В опросе приняли участие 1508 совершеннолетних россиянок из разных городов страны.