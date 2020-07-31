Аналитики опубликовали список самой заказываемой техники с AliExpress

Чаще всего россияне заказывали портативные аудио- и видеогаджеты, аудио- и видеотехнику для дома, а также «умные» устройства. Наибольшей популярностью пользуются бренды: Xiaomi, Huawei и Honor, а также Amazfit.

По данным аналитиков, наушники стали заказывать на 30% чаще, чем в мае. Большинство предпочитают беспроводные модели-вкладыши от Apple, Huawei и Xiaomi.

Специалисты также назвали модели телефонов, которыми интересовались жители России: XIAOMI Redmi Note 9 s 4 + 64 GB RU, HONOR 10i 128 GB, HONOR 10 Lite 64G, Redmi Note 8T 4 + 64 GB, Xiaomi Redmi 7A RU 32GB.