    06 марта 2020, 10:34

    Аналитики опубликовали самые популярные направления среди россиян на 8 Марта

    Анастасия Кременчугская

    Аналитики провели исследование и выяснили, куда россияне поедут отдыхать на 8 Марта. Результатами опроса поделился RT.

    Поездки по России оказались самыми востребованными. Чаще всего люди отвечали, что поедут отдыхать на выходные в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи.

    В путешествие на самолете чаще отправляются в Москву, Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. На поезде — в Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург.

    За пределы страны граждане РФ отправятся в Италию, Испанию, Швецию, Австрию и Белоруссию.