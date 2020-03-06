Аналитики опубликовали самые популярные направления среди россиян на 8 Марта

Поездки по России оказались самыми востребованными. Чаще всего люди отвечали, что поедут отдыхать на выходные в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи.

В путешествие на самолете чаще отправляются в Москву, Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. На поезде — в Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург.

За пределы страны граждане РФ отправятся в Италию, Испанию, Швецию, Австрию и Белоруссию.