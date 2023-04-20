Общество 20 апреля 2023, 10:31 Аналитики онлайн-сервиса «Профи» зафиксировали увеличение спроса на преподавателей китайского в марте

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Исследование онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» показало, что в марте спрос среди россиян на изучение китайского языка увеличился на 32%. Данные опубликовал RT.

Репетиторов по корейскому языку стали искать чаще на 10% по сравнению с февралем текущего года.

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Аналитики такие показатели объяснили официальным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Наибольшую популярность восточные языки имеют в Москве, где рост спроса на репетиторов китайского языка увеличился на 48%.