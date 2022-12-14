Общество 14 декабря 2022, 12:35 Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru увидели увеличение спроса на мужские профессии в Петербурге

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По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в Петербурге увеличился спрос на следующие направления: строительство и недвижимость, инсталляция и сервис, рабочий персонал. Причем набирают на вакансии в основном мужчин, сообщила Neva.Today.

Несмотря на то, что количество вакансий в городе на Неве за последний месяц сократилось на 0,3% по сравнению с осенними показателями, продолжает расти спрос на работников мужских профессий.

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Как считает руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина, компании заменяют сотрудников в связи с последними событиями, произошедшими в России.

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