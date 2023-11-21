Общество 21 ноября 2023, 13:56 Аналитики ОК: чаще всего в 2023 году россияне интересовались модой и кулинарией

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Мода, красота и кулинария возглавили рейтинг самых популярных хобби у россиян в 2023 году. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные аналитиков ОК.

Также наиболее популярными увлечениями среди соотечественников стали путешествия, автомобили и садоводство. При этом рейтинг востребованных увлечений менялся в зависимости от сезона.

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Так, осенью чаще всего россияне интересовались приготовлением выпечки, закусок и основных блюд. Кроме того, пользователи ОК во втором полугодии увлеклись астрологией и нумерологией.