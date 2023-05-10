Общество 10 мая 2023, 16:18 Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости»: продать ипотечную квартиру можно с переоформлением на нового владельца

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У собственников ипотечной недвижимости нередко возникают ситуации, при которых необходимо продать квартиру. О способах такой продажи рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» «Известиям».

Одним из самых распространенных вариантов является продажа квартиры после погашения ипотеки. Для этого владелец ипотечной недвижимости выплачивает оставшийся долг либо из своих средств, либо за счет средств покупателя.

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Как сообщили «Дни.ру», также находящуюся в залоге у банка квартиру можно продать, переоформив ее на нового владельца. Отмечается, что в этом случае покупатель должен соответствовать всем требованиям финансовой компании.