Общество 01 мая 2023, 12:26 Аналитики назвали самый популярный у россиян вид шашлыка «ВкусВилл»: россияне назвали шашлык из курицы и индейки самым востребованным Freepik

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В апреле россияне открыли дачный сезон, а самым востребованным для приготовления шашлыка оказалось мясо курицы и индейки, выяснили аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и сети магазинов «ВкусВилл». Жители страны стали чаще покупать мангалы, сообщило РИА ФАН.

По данным специалистов, нынешний шашлычный сезон россияне открыли раньше, чем в прошлом году. Для приготовления мяса в апреле чаще всего покупали мангалы, грили и коптильни пользовались меньшим спросом.

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Цены на свинину для приготовления шашлыков выросли на 13%, выяснили сотрудники агентства AD Libitum. За последнюю неделю апреля стоимость свиной шеи увеличилась с 412 до 450 рублей за килограмм. Изменение объяснили спросом на этот вид мяса.

При приготовлении шашлыков и других блюд на мангале важно соблюдать противопожарные требования. Жарить мясо можно на расстоянии пяти метров от дома или других построек, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. За нарушение требований предусмотрен штраф — от пяти до 15 тысяч рублей.