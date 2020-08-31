Аналитики назвали самые популярные направления для полетов осенью-2020

Осенний сезон традиционно менее популярный, чем летний, но тоже пользуется спросом у отдыхающих. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда россияне собираются полететь в ближайшие месяцы.

Результаты исследования оказались в распоряжении RT. Оказалось, что больше всего жители России покупали билеты в Москву (20%). Цена на перелет снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом — с 5700 рублей до 4800 рублей.

Следующим по популярности городом стал Сочи. Спрос на билеты вырос вдвое с 2019 года. Ценник при этом почти не изменился. В одну сторону можно слетать за 5100 рублей.

На третьем месте — Санкт-Петербург. По данным аналитиков, билет туда сейчас стоит на 10% дешевле, чем 12 месяцев назад. Средняя цена — 4,8 тысячи рублей. Востребованы этой осенью также Анапа, Краснодар и Симферополь.

Что касается поездок за рубеж, то тут больше всего билетов (как и в прошлом году) продали в Турцию. Россияне начали покупать авиабилеты и в те страны, куда из России еще нельзя летать. Речь идет об Армении, Германии, Греции, Италии, Испании, Черногории и Чехии. В топ-10 попали США и Индонезия.

Ранее стало известно, куда дешевле всего слетать в сентябре.