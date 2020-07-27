Аналитики назвали самые популярные фильмы среди россиян этим летом

Отмечается, что самым востребованным стал фильм Гая Ричи «Джентельнемы». Дальше идут: «Соник в кино», «Зов предков», «Убийства по открыткам», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Джуманджи: Новый уровень», «Бладшот», «Остров фантазий», «Плохие парни навсегда» и «Пиноккио».

По данным аналитиков, сильнее всего россияне ждут выхода драмы «Вечная красота». Он должен выйти в августе. В картине расскажут о 17-летней модели, у которой развилась шизофрения на фоне недавних неудач. Сначала она проигрывает в конкурсе красоты, а после узнает об измене своего возлюбленного.

С 1 августа в Москве снова будут открыты кинотеатры для зрителей. Их работа была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Виталий Рязанцев, руководитель пресс-службы видеосервиса, рассказал, стоит ли ожидать снижение количества подписок в онлайн-кинотеатров из-за открытия кинозалов. По его словам, это разные развлечения для разных категорий граждан, и конкурентами онлайн- и офлайн-кинотеатры не являются.