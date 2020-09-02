Аналитики назвали самые ожидаемые компьютерные игры конца 2020 года

Аналитики из компании Nielsen назвали самые ожидаемые компьютерные игры конца текущего года, опросив 6000 геймеров.

Лидерами рейтинга стали «Мстители», «Человек-паук: Майлз Моралес» и Call of Duty: Black Ops Cold War. Уточняется, что эти игры вместе заняли первое место, так как набрали равное количество голосов.

Доступ к полной версии «Мстителей» открылся 1 сентября. Call of Duty: Black Ops Cold War анонсировали около недели назад. Новый «Человек-паук: Майлз Моралес» от Sony был представлен в начале лета нынешнего года, пишет ИА Nation News.

Помимо прочего, в тройку самых желанных игры вошли 13 Sentinels: Aegis Rim, которая выйдет 22 сентября на PlayStation 4, Cyberpunk 2077 — ее релиз намечен на 19 ноября. Еще геймеры ждут Assassin’s Creed Valhalla, премьера которой состоится 17 ноября.

Ранее сообщалось, что компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda снимут сериал по мотивам серии игр Fallout. Режиссерами в проекте станут создатели шоу «Мир Дикого Запада» Лиза Нолан и Джонатан Нолан.