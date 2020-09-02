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    02 сентября 2020, 12:10

    Аналитики назвали самые ожидаемые компьютерные игры конца 2020 года

    Полина Петрова

    Аналитики из компании Nielsen назвали самые ожидаемые компьютерные игры конца текущего года, опросив 6000 геймеров.
    Аналитики назвали самые ожидаемые компьютерные игры конца 2020 года

    Лидерами рейтинга стали «Мстители», «Человек-паук: Майлз Моралес» и Call of Duty: Black Ops Cold War. Уточняется, что эти игры вместе заняли первое место, так как набрали равное количество голосов.

    Доступ к полной версии «Мстителей» открылся 1 сентября. Call of Duty: Black Ops Cold War анонсировали около недели назад. Новый «Человек-паук: Майлз Моралес» от Sony был представлен в начале лета нынешнего года, пишет ИА Nation News.

    Помимо прочего, в тройку самых желанных игры вошли 13 Sentinels: Aegis Rim, которая выйдет 22 сентября на PlayStation 4, Cyberpunk 2077 — ее релиз намечен на 19 ноября. Еще геймеры ждут Assassin’s Creed Valhalla, премьера которой состоится 17 ноября.

    Ранее сообщалось, что компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda снимут сериал по мотивам серии игр Fallout. Режиссерами в проекте станут создатели шоу «Мир Дикого Запада» Лиза Нолан и Джонатан Нолан.

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