Аналитики назвали самую частую проблему в сфере ЖКХ

Радиостанция «Говорит Москва» отметила, что граждане чаще всего жалуются на состояние многоквартирных домов. На второй позиции оказалось начисление платы за коммунальные услуги, а на третьем — управление объектами. Кроме того, людей беспокоит капитальный ремонт, обращение с твердыми бытовыми отходами, а также общие собрания собственников жилья.