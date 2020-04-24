Аналитики назвали количество упоминаний коронавиурса в соцсетях

Количество упоминаний сильно увеличилось с 18 марта. С этого момента по 21 апреля коронавирус упомянули около 51 миллиона раз.

Исследователи также узнали, сколько раз упоминался кризис и нефть в соцсетях. С 1 января по 21 апреля 6,1 миллиона раз упоминалась нефть и 8,7 миллиона раз — кризис.

Анализ проводился на различных площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok. А также специалисты анализировали информацию с форумов и из блогов.