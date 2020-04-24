Аналитики назвали количество упоминаний коронавиурса в соцсетях
Компания «Медиалогия» провела исследование и выяснила, сколько раз коронавирус был упомянут в социальных сетях. В период с 1 января по 21 апреля его использовали 69 миллионов раз. Об этом сообщил RT.
Количество упоминаний сильно увеличилось с 18 марта. С этого момента по 21 апреля коронавирус упомянули около 51 миллиона раз.
Исследователи также узнали, сколько раз упоминался кризис и нефть в соцсетях. С 1 января по 21 апреля 6,1 миллиона раз упоминалась нефть и 8,7 миллиона раз — кризис.
Анализ проводился на различных площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok. А также специалисты анализировали информацию с форумов и из блогов.