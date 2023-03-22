Общество 22 марта 2023, 11:34 Аналитики НАФИ: не менее 70% россиян считают правонарушением взять кредит в банке и не вернуть его

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Более 70% россиян считают правонарушением взять кредит в банке и не вернуть его. Такие цифры опубликовали аналитики НАФИ, проведя опрос среди российских граждан, написал RT.

В 2015 году эта цифра, по данным аналитиков, составляла 61%. Каждый пятый житель страны считает, что невозврат кредита не является правонарушением, но это только в том случае, если заемщик имеет веский повод не возвращать деньги банку.

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В НАФИ подчеркнули, что за последние восемь лет ответственность к возврату кредита среди российских граждан выросла почти в два раза.

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