Общество 07 сентября 2023, 18:23 Аналитики Mr.Doors: больше всего россиян раздражают в соседях гулянки и звуки ремонта

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Более половины россиян, а именно 55%, признались, что их раздражает в соседях излишне громкое поведение и бесконечный ремонт. Об этом сообщил Life со ссылкой на опрос аналитиков мебельной компании Mr.Doors.

Еще 18% респондентов пожаловались, что соседи оставляют свои вещи на лестничных клетках и других местах общего пользования. Еще 17% заявили, что живущие с ними в одном доме не слишком приветливы. Наконец, еще 10% опрошенных ответили, что им адоели постоянные просьбы что-то одолжить.

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