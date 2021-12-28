Аналитики: минимальная стоимость предновогодних бьюти-услуг в России составила 5300 рублей

Аналитики сервиса «СберУслуги» рассказали, что в преддверии Нового года в России резко вырос спрос на услуги парикмахеров, мастеров по маникюру, а также на коррекцию бровей и ресниц. Минимальная стоимость на эти виды процедур обойдется россиянам в 5300 рублей. Об этом написала «Газета.ru».

«Женская стрижка в среднем по России будет стоит 500 рублей, еще 1500 рублей будет стоит вечерняя укладка. Столько же придется заплатить и за вечерний макияж. Классический маникюр с обычным покрытием обойдется россиянкам еще в 1000 рублей. Коррекция и обычное окрашивание бровей будет стоить еще 800 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

Стоимость бьюти-услуг в Москве и Санкт-Петербурге будет стоит значительно дороже. В столице средняя цена составляет 7050 рублей, а в городе на Неве — 6400 рублей.

Как сообщили в компании ЮKassa, с 20 по 26 декабря количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34% по сравнению с 2020-м годом, а число покупателей стало больше на 27%.