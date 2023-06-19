Общество 19 июня 2023, 18:45 Аналитики McKinsey: ИИ влияет на высокооплачиваемых сотрудников с высокой степенью ответственности

Читать 360tv в

Аналитики консалтингового агентства McKinsey считают, что искусственный интеллект в компании, в первую очередь, влияет на работу высокооплачиваемых сотрудников с высокой степенью ответственности.

Низкооплачиваемые сотрудники, которые выполняют рутинные обязанности, не имеют никакого взаимодействия с нейросетью, сообщила «Свободная пресса».

Реклама

Искусственный интеллект полезен директорам и топ-менеджерам, поскольку выполняет когнитивные задачи, такие, как принятие важных решений.