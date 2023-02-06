Общество 06 февраля 2023, 11:48 Аналитики маркетплейса YouDo.com выяснили, какую сумму за услуги няни готовы платить жители России

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Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com рассказали, что в январе 2023 года спрос на услуги нянь в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал Life.

В Москве спрос повысился на 22%, в Санкт-Петербурге — на 17%, в Екатеринбурге — на 11%. Спрос на услуги нянь также увеличился в Казани, Уфе и Тюмени.

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Например, москвичи стали чаще искать нянь со знанием английского языка, в Санкт-Петербурге — с педагогическим образованием. Таким сотрудницам готовы платить на 17% выше средней суммы.

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Чаще всего россияне ищут нянь для детей школьного возраста, реже — для младенцев. В Москве за час работы няни могут зарабатывать до 8145 рублей, в Санкт-Петербурге — 6685 рублей.