Аналитики: красная икра подорожает к Новому году на 40% из-за плохого улова

Там отметили, что ближе к Новому году икра обычно дорожает на 10-15%. В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом. На Дальнем Востоке планировали добыть 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, а выловили лишь 180 тысяч тонн. Для сравнения, в 2018 году заготовили 483 тысячи тонн этой рыбы.

Из-за этого в октябре 2020 года оптовые цены на красную икру выросли на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В рознице красная икра сейчас стоит в среднем пять тысяч за килограмм. И это гораздо больше, чем в прошлом году», — рассказали в агентстве.

Свою роль в подорожании сыграли и аукционы по продаже части вылова в Китай и Японию — из-за ослабевшего рубля экспорт более выгодным.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) видят и другой повод для роста цен. В 2010-х годах стоимость икры снизилась из-за появления на рынке «фирм-прокладок», рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Они не платили НДС, работая с предприятиями, использующими единый сельскохозяйственный налог.