Общество 18 декабря 2023, 17:00 Аналитики из «Сколково» назвали медицину самой перспективной отраслью для стартапов в России

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Аналитики «Стартап Академии» школы управления «Сколково», проведя исследование, назвали медицину самой перспективной отраслью для запуска стартапов среди ученых в России. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Каждый четвертый респондент отметил перспективы в развитии искусственного интеллекта и машинного обучения. Еще 12% опрошенных назвали таковыми строительство и космические технологии.

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В исследовании также говорится, что лишь 29% респондентов знают о возможности получения гранта на обучение по созданию стартапа.