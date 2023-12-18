18 декабря 2023, 17:00
Аналитики из «Сколково» назвали медицину самой перспективной отраслью для стартапов в России
Аналитики «Стартап Академии» школы управления «Сколково», проведя исследование, назвали медицину самой перспективной отраслью для запуска стартапов среди ученых в России. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Каждый четвертый респондент отметил перспективы в развитии искусственного интеллекта и машинного обучения. Еще 12% опрошенных назвали таковыми строительство и космические технологии.
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В исследовании также говорится, что лишь 29% респондентов знают о возможности получения гранта на обучение по созданию стартапа.
Исследования
Медицина
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