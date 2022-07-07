Аналитики HeadHunter перечислили 10 самых высокооплачиваемых вакансий в ЯНАО

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали, что на сегодняшний день в ЯНАО открыто 977 вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Так, заместителю генерального директора в топливной компании предлагают ежемесячный оклад в 350 тысяч рублей, буровому мастеру готовы платить от 280 тысяч рублей, а заместителю начальника управления геологии — от 230 до 290 тысяч рублей.

В числе высокооплачиваемых вакансий также оказались: инженер по бурению, представитель по коммерческим и техническим вопросам, менеджер по лизингу, специалист по охране труда и промышленной безопасности, управляющий питанием, инженер АСУТП, буровой мастер в нефтяной промышленности. Во всех представленных вакансиях оклад составляет свыше 200 тысяч рублей.

Половина из этих вакансий осуществляются вахтовым методом.