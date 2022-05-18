Аналитики Gorserv выяснили, что российские женщины чаще мужчин заказывают бытовые услуги

Исследование компании Gorserv, резидента «Сколково», показало, что в России женщины заказывают бытовые услуги в среднем в полтора раза чаще мужчин. Об этом написала «Газета.ru».

Самый высокий показатель зафиксирован в Сибири — там 67% заказов приходится на женщин. Помимо Сибири, заказ бытовых услуг популярен на Юге и в Поволжье — 63% и 61% соответственно.

Чаще всего женщин интересует установка электросчетчиков, моек, отделочные потолочные работы, сборка и ремонт шкафов, столов и полок и работы по сверлению и штроблению.

«По нашим данным, многие россияне опасаются самостоятельно решать некоторые бытовые проблемы из-за возможных последствий, в том числе финансовых. Особенно это касается сантехники и электрики. К примеру, арендаторы квартир гораздо чаще приглашают мастеров для починки смесителей или устранения засора, нежели чем для сборки мебели: ведь перспектива залить соседей гораздо хуже сломанного шкафа или стола», — рассказала директор по маркетингу Gorserv Ольга Сигида.

Она отметила, что в среднем россияне тратят на установку бытовой техники 3007 рублей, на сборку мебели — 2498 рублей, а на электрику — 2354 рублей.