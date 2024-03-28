Общество 28 марта 2024, 14:35 Аналитики Get experts: IT-компании продолжают активно бороться за специалистов в России

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Аналитики рекрутинговой компании Get experts в беседе с «Известиями» рассказали, что IT-компании продолжают активно бороться за специалистов в России. По их данным, в прошлом году сохранился и даже усилился тренд на импортозамещение и локализацию проектов.

Компании наращивают собственные тестовые и R&D-лаборатории, также растут инвестиции в российский IT-бизнес. Топ-менеджмент разрабатывает антикризисные планы и долгосрочные стратегии по выстраиванию независимого IT-ландшафта.

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В сообщении компании также говорится, что заметен тренд на внедрение облачных технологий. Примерно половина организаций в России уже используют такие решения.