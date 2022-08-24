Аналитики финансового маркетплейса выяснили, на что чаще всего россияне берут кредиты в августе

Исследование финансового маркетплейса «Сравни» показало, что чаще всего российские граждане берут кредиты в августе на ремонт и подготовку детей к школе. Об этом написал RT.

В исследование говорится, что за подбором и получением потребительских кредитов наиболее активно обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска.

Чаще всего российских граждан интересовали суммы в размере 300 тысяч, 100 тысяч и 500 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что число заявок на получение потребительских кредитов выросло на 20% с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля.