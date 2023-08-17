17 августа 2023, 15:11
Аналитики «Доктис» выяснили, что каждый десятый россиянин ненавидит осень
Аналитики телемедицинского сервиса «Доктис» во время исследования выяснили, что около 10% россиян ненавидят осень. Результатами опроса поделилось издание «Газета.Ru».
Около 39% опрошенных рассказали, что любят все три осенних месяца, 22% — только раннюю осень, а 9%, наоборот, позднюю.
Реклама
Россияне, которые не ждут осени, отметили, что не любят эту пору года за дождь, холод и грязь. Примерно 37% респондентам становится сложно вставать по утрам, а 17% недовольны количеством солнца и коротким световым днем.
Исследования
Опросы
Реклама
Реклама