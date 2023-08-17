Общество 17 августа 2023, 15:11 Аналитики «Доктис» выяснили, что каждый десятый россиянин ненавидит осень

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Аналитики телемедицинского сервиса «Доктис» во время исследования выяснили, что около 10% россиян ненавидят осень. Результатами опроса поделилось издание «Газета.Ru».

Около 39% опрошенных рассказали, что любят все три осенних месяца, 22% — только раннюю осень, а 9%, наоборот, позднюю.

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Россияне, которые не ждут осени, отметили, что не любят эту пору года за дождь, холод и грязь. Примерно 37% респондентам становится сложно вставать по утрам, а 17% недовольны количеством солнца и коротким световым днем.