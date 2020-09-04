Аналитики: четверть россиян против работы с родственниками

26,5% респондентов уверены, что руководителям компаний не следуют устраивать в организацию своих родственников. Отмечается, что речь идет и о хороших специалистах. По словам опрошенных, факт родства может нарушить отношения в коллективе, написал «ФедералПресс». 15% высказались категорически против устройства на работу людей из одной семьи.

73,5% россиян заявили, что родство не так важно, как компетенции и опыт кандидатов.

В опросе приняли участие 1850 человек.